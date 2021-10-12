Путин проведет в Москве переговоры с Пашиняном

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник обсудят в Москве реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе".

Кроме того, Путин и Пашинян на переговорах обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

О предыдущих контактах

В нынешнем году Путин и Пашинян уже провели три личные встречи и более 10 раз разговаривали по телефону.

В предыдущий раз президент РФ принял Пашиняна в Москве 7 июля. Это произошло вскоре после внеочередных парламентских выборов в Армении, состоявшихся 20 июня. На них выиграла партия Пашиняна "Гражданский договор" (она получила почти 54% голосов). Как отметил на встрече российский лидер, выборы продемонстрировали, что Пашинян обладает доверием народа.

На переговорах обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, в том числе Пашинян поблагодарил Путина за личное участие в содействии возвращению 15 военнопленных из Азербайджана. Он также рассказал о реализации инвестиционной программы, связанной с Южно-Кавказской железной дорогой.

Перед этим Пашинян приезжал в российскую столицу для встречи с Путиным в начале апреля. Лидеры двух стран тогда также обсуждали ситуацию в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Речь на переговорах шла и об открытии региональных коммуникаций, экономическом сотрудничестве и борьбе с коронавирусом. После встречи Армения приобрела несколько крупных партий российской вакцины "Спутник V".

Последний к настоящему моменту телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся 7 октября, в день рождения президента РФ. Лидеры России и Армении в ходе разговора также обсудили двустороннюю повестку и региональные вопросы.

О ситуации в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с конца 1980-х годов, обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия.

9 ноября 2020 года Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора были размещены российские миротворцы. После ввода миротворческого контингента ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад.

11 января 2021 года по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, реализацию которых стала курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.