Вопрос о добровольной вакцинации вызвал первую публичную дискуссию в Госдуме 8-го созыва

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первое пленарное заседание Госдумы 8-го созыва, которое проходит во вторник, ознаменовалось первой перепалкой между избранными депутатами, ее участниками стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Поводом для дискуссии стал вопрос о добровольной вакцинации.

В начале пленарного заседания слово получили все члены думского президиума, в котором в этот день заседают самые возрастные депутаты от всех фракций.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил вопрос о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, предложив в том числе не пускать в зал пленарных заседаний непривитых депутатов. Со своей стороны Нечаев отметил, что вакцинация должна быть добровольной, поскольку "люди сами способны решить про свое здоровье". "Добровольно умирать будем, да, Нечаев?" - парировал его реплику руководитель либерал-демократов, сидящий рядом с Нечаевым в президиуме. В ответ на это председатель "Новых людей" попросил позволить ему закончить выступление. "Видите, как много у нас желающих заткнуть кому-то рот", - добавил он.

По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 место, а "Новые люди" - 13. Эта партия впервые прошла в Госдуму.

В Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам. Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР.