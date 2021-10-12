Единороссы возглавили четыре постоянные комиссии Госдумы восьмого созыва

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва избраны председателями четырех постоянно действующих комиссий нижней палаты. Это следует из постановлений, принятых на первом пленарном заседании нового созыва Думы во вторник.

Так, на пост главы комиссии нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики избрана Валентина Терешкова. Главой комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам стал Отари Аршба. В свою очередь Виктор Пинский избран председателем комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.

Избранный во вторник главой комитета Госдумы восьмого созыва по бюджету и налогам Андрей Макаров также возглавит думскую комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.