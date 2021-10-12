В правительстве Рязанской области опровергли информацию о задержании вице-губернатора

ТАСС. 12 октября. Правительство Рязанской области опровергло информацию о задержании вице-губернатора Михаила Семенова за незаконную охоту на территории региона. По данным властей, вице-губернатор находится на рабочем месте и исполняет обязанности ушедшего в отпуск губернатора.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что вице-губернатора задержали по уголовному делу о незаконной охоте вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками Рязанской области.

"Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов", - сказали ТАСС в правительстве Рязанской области.

По данным собеседника агентства, руководству СМИ, распространившего информацию, направили официальное письмо с требованием опровержения.

Михаила Семенова назначили на должность вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя председателя правительства Рязанской области 7 сентября 2021 года.

В январе 2021 года с должности вице-губернатора региона уволили Игоря Грекова, который, как установила прокуратура, предоставил ложные данные об отсутствии у него судимости.