Госдума восьмого созыва приступила к работе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва во вторник провела свое первое заседание, депутаты избрали председателя палаты, его заместителей, утвердили структуру и состав думских комитетов.

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Заседание открыла депутат от фракции "Единая Россия", первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. По установленному порядку первое пленарное заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В восьмом созыве это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель "Единой России" Владимир Ресин. Однако ранее он попросил открыть заседание Терешкову, которая моложе его на год. Депутаты сразу начали с дискуссий, в том числе по теме коронавирусных ограничений. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также занял место в президиуме, являясь старейшим депутатом от своей фракции, призвал "не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию". Со своей стороны руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что вакцинация должна быть добровольной, поскольку "люди сами способны решить про свое здоровье". "Добровольно умирать будем, да, Нечаев?" - обратился к нему сидевший рядом Жириновский. В ответ на это председатель "Новых людей" попросил позволить ему закончить выступление. Председатель и заместители На пост спикера палаты претендовали два кандидата. "Единая Россия" предложила избрать председателем Госдумы Вячеслава Володина, который возглавлял Думу седьмого созыва. Фракция КПРФ предложила кандидатуру Дмитрия Новикова.

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За избрание Володина спикером проголосовали 360 депутатов, за Новикова был отдан 61 голос. В своем выступлении Володин предостерег коллег от популизма в работе. Он отметил, что для Госдумы восьмого созыва приоритетом должны стать развитие страны, достижение национальных целей, реализация послания президента Федеральному собранию. По его словам, это сделает работу палаты не только содержательной, но и эффективной, нацеленной на конечный результат. Политик напомнил о том, что сейчас Госдуме предстоит принимать федеральный бюджет. Володин также призвал выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства, включая введение отчетов о проделанной работе. Депутаты также проголосовали за постановление об избрании двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров палаты. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от фракции КПРФ (они занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва). Согласно постановлению шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию "Единая Россия": уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от "Справедливой России - За правду" - Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель "Новых людей" Владислав Даванков. Новая структура комитетов Одним из первых пунктов повестки заседания было внесение изменений в думский регламент, поправки предусматривают создание 32 комитетов и трех комиссий.