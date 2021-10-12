Путин: новый созыв Госдумы подтвердит кредит доверия граждан напряженной работой

"Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневно, напряженной, результативной работой", - заявил Путин во вторник на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что избранные парламентарии представляют все регионы, различные профессиональные и социальные сообщества. Путин выразил уверенность, что все политические силы объединяет стремление работать в интересах России ради ее дальнейшего успешного развития и укрепления традиционных ценностей, обозначенных в обновленной конституции.

Президент сделал акцент на том, что депутаты получили свои мандаты именно благодаря воле и доверию людей. "В этой поддержке нашего многонационального народа, который является единственным источником власти в стране, - залог силы и авторитета Государственной думы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение", - заявил Путин. Он добавил, что за каждым депутатом стоят надежды конкретных людей, конкретных избирателей.

Наказы избирателей

Путин считает, что наказы конкретных избирателей, даже представляющих политическое меньшинство, должны быть услышаны. "За каждым депутатом каждой фракции - надежды конкретных людей, конкретных избирателей, их голос, наказы, предложения, и даже если они представляют меньшинство, [они] должны быть услышаны", - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что парламентарии будут стремиться реализовывать свои обещания и программы, законодательные инициативы. "Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага", - сказал он, отметив, что результат значительнее по масштабам, когда объединяются административные и финансовые ресурсы, причем как на муниципальном, так и на федеральном уровне. "Результат получается для народа, для наших людей гораздо более ярким, положительным и ожидаемым", - добавил глава государства.

По словам Путина, очевидно, что в процессе работы между парламентариями не избежать разногласий, и это абсолютно нормально, потому что парламент - это именно та площадка, где должны звучать разные мнения, а сбалансированные решения нужно находить в дискуссиях и спорах. "Здесь огромное значение имеет конструктивный межфракционный диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием регионов, структур гражданского общества, постоянное рабочее взаимодействие с правительством Российской Федерации", - заключил президент, назвав все это прочной основой для принятия качественных, востребованных, реально работающих законов.

Слаженная работа

Достижение стратегических целей развития страны является общей задачей, и для ее выполнения необходима слаженная работа всех фракций Госдумы нового, VIII созыва, отметил глава государства.

"Воплощение в жизнь наших национальных целей, конструктивных, содержательных приоритетов, которые заявлены в программах парламентских фракций, - это общая задача. Здесь требуется совместная, слаженная работа всех фракций. Рассчитываю, что так оно и будет на деле", - сказал глава государства.

Он добавил, что деятельность Госдумы "будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами". "Пример такого подхода в ходе предварительной работы показала "Единая Россия", у которой более двух третей мандатов, как известно. Она могла бы претендовать на руководство большинством комитетов, однако фракция продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов", - заметил Путин.

Таким образом, продолжил президент, было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти партии. "А сами они получили дополнительные возможности для эффективной, ответственной работы, для того чтобы исполнять наказы своих избирателей", - добавил Путин.

Политическая система

По словам президента, политическая система России развивается и дает возможность активным гражданам стать политиками федерального уровня. "Политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, дает возможность деятельным, целеустремленным гражданам стать политиками федерального уровня", - сказал Путин.

Он отметил, что немалое число вновь избранных депутатов "уже не один созыв в Госдуме". "Это очень важно для успешной законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций", - добавил президент. По его словам, "преемственность, безусловно, должна быть". "Эти традиции хранятся не в кабинетах, не в залах заседаний, а людьми, которые создавали и преумножали эти традиции", - добавил президент.

При этом, продолжил глава государства, "отрадно, что состав парламента значительно обновился". Из 450 депутатов 218 - почти половина - будут впервые работать в Госдуме, напомнил Путин. Он назвал всех депутатов людьми деятельными и неравнодушными, уже состоявшимися в политике и в своей профессии.

"Такой вектор на обновление задала партия "Единая Россия". В ее фракции, которая сохранила конституционное большинство - 48,5%, тоже почти половина, - это именно новые депутаты", - подчеркнул президент. Он заметил, что "подтвердили высокое звание парламентских сил" КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. Кроме того, свою фракцию сформировала и впервые избранная в Госдуму партия "Новые люди".

Глава государства в целом оценил согласованную и оперативную подготовку депутатами первого заседания Госдумы восьмого созыва, состоявшегося в первой половине дня во вторник. "Сегодня оперативно были решены практически все ключевые организационные вопросы, зарегистрированы фракции, закреплены в регламенте Госдумы комитеты и комиссии, определен их состав, председатели, избраны руководители палаты. Теперь можно уверено приступать к насыщенной законодательной повестке", - заключил Путин. Он добавил, что рад приветствовать всех в Кремле в день первого заседания и поздравить с началом работы Госдумы нового созыва.