Глава КЧР представил обновленный состав правительства республики

ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов, избранный в сентябре на новый срок, представил обновленный состав правительства республики. Большинство министров сохранили свои посты, назначены один новый заместитель председателя правительства и шесть министров.

"Новому составу правительства, в первую очередь, предстоит [выполнить] те поручения, которые озвучены президентом РФ. У нас десять нацпроектов, 45 федеральных проектов. И все это мы должны с вами на 100% отрабатывать, все это направлено, в первую очередь, на качество жизни населения КЧР. Прошу вас быть ответственными, <...> и жду от вас результатов", - сказал Темрезов.

Одним из восьми зампредседателей регионального кабмина станет Ирина Гербекова, возглавлявшая Республиканскую клиническую больницу Карачаево-Черкесии и министерство здравоохранения республики. Назначены и несколько новых министров. Так, в частности, министерство природных ресурсов и экологии КЧР возглавит Диана Кочкарова, Минпром региона - Хизир Борануков, Минстрой КЧР - Ренат Семенов, министром цифрового развития станет Валерий Медовый, министром имущественных и земельных отношений - Роман Баскаев, а руководителем министерства финансов региона - Вадим Камышан.

Кроме того, министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР теперь будет представлено двумя министерствами. Так, министерство туризма и курортов КЧР возглавил Расул Текеев, а министерство по делам молодежи региона - Ибрагим Тоторкулов. Свои посты сохранили руководители Минобрнауки, Минкультуры, Минсельхоза, Минздрава, Минспорта, Минэкономразвития, а также министерства труда и социального развития региона и министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати КЧР.

Согласно закону, Карачаево-Черкесия не проводит прямые выборы главы республики, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий. Депутаты Народного собрания (парламента) республики 19 сентября избрали Темрезова главой КЧР, после чего правительство региона сложило свои полномочия.

Позже парламент единогласно поддержал предложенную главой республики кандидатуру министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Мурата Аргунова на пост премьер-министра региона, после чего началось формирование структуры и персонального состава правительства.