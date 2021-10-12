Россия предложила США взаимное снятие всех ограничений в работе загранпредставительств

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США.

"Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.

Рябков также подчеркнул на встрече с Нуланд, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений". "Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - отметили на Смоленской площади.

Во встрече Рябкова и Нуланд, как отметили в министерстве, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.

Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.