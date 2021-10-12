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Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года

Экс-глава региона Дмитрий Миронов стал помощником президента

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Ярославской области в связи с отставкой главы региона Дмитрия Миронова должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

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Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об отставке Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Ярославской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2022 года", - сказал Шевченко.

Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора региона. За Миронова проголосовали 79,32% избирателей (он баллотировался от "Единой России").

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