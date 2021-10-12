Мишустин посетит 13 октября Орел

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 13 октября, посетит с рабочей поездкой Орловскую область. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер осмотрит ряд промышленных и социальных объектов.

"13 октября в Орле Михаил Мишустин посетит предприятия электронной и пищевой промышленности, а также строящуюся больницу", - говорился в сообщении пресс-службы.

Кроме того, запланирована встреча председателя правительства с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

В поездке Мишустина будет сопровождать министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.