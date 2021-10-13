Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь Оверчука Андрей Матвеев.

"Алексей Оверчук возглавляет российскую делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. На 14-15 октября у него запланирован ряд рабочих встреч, включая встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом и управляющим директором Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что планируются встречи с представителями администрации США и американского бизнеса.

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ) проходит с 11 по 17 октября. Пресс-служба фонда сообщала, что в связи с пандемией мероприятия будут проводиться в смешанном формате - очно и виртуально. Последние три сессии руководящих органов МВФ и ВБ (две весенние и одна осенняя) прошли в удаленном режиме в связи с распространением нового коронавируса. В осенней сессии традиционно принимают участие министры финансов, руководители центральных банков и политики со всего мира.