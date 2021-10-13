Патрушев заявил, что Россия продолжает фиксировать попытки вмешательства в ее дела

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские власти продолжают наблюдать попытки грубейшего вмешательства во внутренние дела страны, что особенно сильно проявилось во время прошедших парламентских выборов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Что касается непосредственно России, мы продолжаем фиксировать попытки грубейшего вмешательства в наши внутриполитические процессы", - сказал он. Как пояснил Патрушев, это отчетливо проявилось в ходе прошедших выборов в нижнюю палату парламента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.