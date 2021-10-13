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Песков: учения стран ОДКБ в Таджикистане очень нужны в контексте ситуации в Афганистане

Странам ОДКБ необходимо быть начеку и совершенствовать методы взаимодействия по военной линии, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совместные учения стран ОДКБ в Таджикистане в октябре очень нужны в контексте ситуации в Афганистане. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это учения, которые очень нужны", - сказал Песков.

"Вы знаете, что президенты недавно собирались, я имею в виду участники ОДКБ, они акцентировали озабоченность в связи с тем, как развивается ситуация в Афганистане, во многом непредсказуемость этой ситуации, и необходимость организации быть начеку и дальше совершенствовать методы и способы взаимодействия по линии военной", - продолжил пресс-секретарь президента.

В октябре на территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств - членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в сентябре под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Президент России Владимир Путин участвовал в мероприятии в режиме онлайн.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Теги
АфганистанТаджикистанРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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