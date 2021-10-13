Путин считает, что КНР нет необходимости использовать оружие для решения своих проблем

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Китай является мощной экономической державой и может реализовывать свои цели без применения силы. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Насколько я себе представляю китайскую философию, в том числе государственное строительство и управление, она как раз и не связана с применением силы. <...> На мой взгляд, Китаю это и не нужно, применение силы. Китай - огромная мощная экономика и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав США. Наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных целей", - сказал он.

Президент подчеркнул, что не видит угрозы того, что Китай будет разрешать ситуацию с Тайванем при помощи оружия. "В одном из своих выступлений последних, а я присутствовал, это было международное мероприятие, <...> председатель [КНР] Си Цзиньпин говорил о том, что КНР не планирует использовать вооруженные силы для решения каких бы то ни было проблем. Примерно так он высказался", - добавил он.

Путин отметил, что спорные вопросы по Южно-Китайскому морю должны решаться исключительно странами региона, вмешательство в них внерегиональных держав недопустимо. "Что касается Южно-Китайского моря, то да, есть разнонаправленные интересы, но наша позиция - позиция Российской Федерации - исходит из того, что нужно предоставить возможность всем странам региона без вмешательства внерегиональных держав в спокойном режиме, опираясь на фундаментальные нормы международного права, в процессе переговоров решать все возникающие спорные вопросы", - резюмировал президент.

Президент также заявил, что считает Китай в высшей степени надежным партнером России, торговый оборот с которым растет и может выйти по итогам года на рекордные показатели. "Несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между Россией и Китаем увеличивается, и за девять месяцев текущего года он превысит $100 млрд. Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надежным партнером", - сказал он в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.