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Володин переназначил Дивейкина главой аппарата Госдумы

Также председатель Госдумы решил назначить бывшего депутата Ольгу Савастьянову руководителем своего секретариата

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил руководителем аппарата палаты Игоря Дивейкина, который занимал этот же пост во время работы седьмого созыва. Об этом в среду журналистам сообщили в аппарате Думы.

"Володин предложил кандидатуру Дивейкина на рассмотрение Совета Госдумы. После обсуждения и согласования членами Совета председатель Госдумы назначил Дивейкина руководителем аппарата Государственной думы", - сказали в аппарате.

Также на Совете Госдумы Володин сообщил о том, что принял решение назначить бывшего депутата Ольгу Савастьянову руководителем своего секретариата. Глава секретариата обеспечивает работу Совета Госдумы и председателя палаты.

Савастьянова в Госдуме седьмого созыва возглавляла комитет по контролю и регламенту, однако она не смогла переизбраться в восьмой созыв в своем одномандатном округе.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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