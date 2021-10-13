Володин переназначил Дивейкина главой аппарата Госдумы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил руководителем аппарата палаты Игоря Дивейкина, который занимал этот же пост во время работы седьмого созыва. Об этом в среду журналистам сообщили в аппарате Думы.

"Володин предложил кандидатуру Дивейкина на рассмотрение Совета Госдумы. После обсуждения и согласования членами Совета председатель Госдумы назначил Дивейкина руководителем аппарата Государственной думы", - сказали в аппарате.

Также на Совете Госдумы Володин сообщил о том, что принял решение назначить бывшего депутата Ольгу Савастьянову руководителем своего секретариата. Глава секретариата обеспечивает работу Совета Госдумы и председателя палаты.

Савастьянова в Госдуме седьмого созыва возглавляла комитет по контролю и регламенту, однако она не смогла переизбраться в восьмой созыв в своем одномандатном округе.