{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова предложила Киеву начать применять украинское правосудие на территории страны

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства на назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киевским властям сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку". Об этом написала в среду в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Украины на назначение Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала дипломат.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на экстрадицию экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Поклонской из Кабо-Верде, так как в ее отношении украинскими властями возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене. В МИД страны заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке".

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Поклонской уголовное дело по подозрению в государственной измене, в апреле 2016 года - по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Теги
УкраинаКабо-ВердеРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПоклонская, Наталья Владимировна
Мишустин поздравил Акылбека Жапарова с назначением на пост главы кабмина Киргизии
Читать полностью