Самолет с Алексеем Оверчуком приземлился в аэропорту Вашингтона

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находится вице-премьер России Алексей Оверчук, приземлился в среду в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, передает корреспондент ТАСС.

Оверчук возглавит российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Отвечая на вопрос ТАСС о том, как он долетел из Москвы в столицу США, вице-премьер сказал: "Хорошо, спасибо". При этом он не стал раскрывать свои планы относительно предстоящих переговоров в Вашингтоне.

Как ожидается, 14-15 октября Оверчук встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом. Запланированы также встречи с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса. В Белом доме, Госдепартаменте и Минфине США пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать возможные контакты.

В октябре 2019 года российскую делегацию на сессии возглавлял занимавший в тот момент пост первого вице-премьера министр финансов Антон Силуанов.

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой традиционно принимают участие министры финансов, руководители центральных банков и политики со всего мира, проходит с 11 по 17 октября. В связи с пандемией мероприятия проводятся в смешанном формате - очно и виртуально. Последние три сессии руководящих органов МВФ и ВБ (две весенние и одна осенняя) прошли в удаленном режиме из-за распространения коронавируса.