Путин обсудит с коллегами по ЕАЭС борьбу с пандемией и создание единых рынков нефти и газа

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Мероприятие, инициированное Белоруссией, пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в формате видео-конференц-связи.

Углубление интеграции

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе - совместное противодействие распространению коронавируса, преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, а также взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

Ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции, указывали в пресс-службе российского президента.

Путин ранее позитивно высказывался о расширении сотрудничества на евразийском пространстве. По его убеждению, "стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех стран" на данной территории.

Ответ на санкции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в августе заявлял, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) к следующему саммиту ЕАЭС выработает и предложит ответные меры на санкции со стороны третьих стран.

По его словам, ЕЭК "внимательно отслеживает ситуацию". Возможно, указывал Головченко, будут подготовлены "меры компенсационного характера, меры поддержки той страны - участницы ЕАЭС, которая подвергается давлению".

На данный момент санкции коснулись Белоруссии и России, но "с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства" из объединения, уверен премьер республики.

Климатическая повестка

При этом президент Казахстана, выступая 13 октября на международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", отметил, что на заседании ВЕЭС главы государств намерены принять заявление о климатической повестке союза. Планируется также подтвердить намерение развивать экономическое сотрудничество для достижения целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения.

По словам Токаева, на уровне ЕАЭС страны-участницы планируют предпринять реальные усилия по использованию энергоэффективных подходов и технологий, внедрению возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также по развитию низкоуглеродного транспорта.

Такие меры уже принимаются на уровне отдельных стран объединения. Так, Россия уже работает над достижением углеродной нейтральности. По словам президента страны, добиться этого предполагается не позднее 2060 года.

Афганская проблема

Заседание пройдет на фоне развития ситуации в Афганистане, где власть ранее захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). По оценке российского лидера, обстановка в этой стране остается непростой. Как отмечал Путин, эти события могут оказать "серьезное влияние на положение дел в Центральной Азии, Закавказье и других регионах".

Обеспокоенность этим выражали лидеры и других стран объединения. В частности, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов высказывал опасения, что события в Афганистане могут повлиять на ситуацию с безопасностью в Центральноазиатском регионе.

При этом белорусский премьер отмечал, что на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходило 19-20 августа в Чолпон-Ате, предметного обсуждения событий в Афганистане не было, но в неформальном общении участники встречи затронули эту проблему.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года решения о выведении из страны своих вооруженных сил. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Предыдущая встреча

Прошлое заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в мае, оно также проходило в режиме видеоконференции. Одной из главных тем той встречи стала борьба с распространением коронавируса.

Помимо этого, лидеры обсуждали дальнейшее устранение различных барьеров внутри ЕАЭС и создание общих рынков. Российский лидер тогда отдельно отметил совместные действия, призванные решить проблему с резким колебанием цен на социально значимые товары.

В центре внимания была и климатическая повестка. Путин, в частности, предложил активизировать совместную работу по проблематике борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды.

Про ЕАЭС

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. С 1 января председательство в уставных органах объединения приняла казахстанская сторона.

Как ранее заявлял Токаев, основными приоритетами председательства страны в ЕАЭС будет полноценная реализация договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества.

Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет, а постоянно действующим наднациональным регулирующим органом - Евразийская экономическая комиссия. В заседаниях ВЕЭС принимают участие президенты стран - членов ЕАЭС.