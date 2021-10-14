РФ заявила в ООН, что военная деятельность в Крыму направлена на защиту целостности страны

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Военная деятельность России в Крыму и прилегающем Азовско-Черноморском регионе направлена исключительно на защиту целостности страны и граждан, проживающих на ее территории. Об этом сообщил в среду и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается голословных заявлений делегации Украины о некоей милитаризации Крыма, то напомним, что вопрос о принадлежности полуострова и города Севастополя был решен в 2014 году их жителями, - сказал он. - Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит".

"Россия - суверенное государство и на своей территории имеет право проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призывы в армию для своих граждан, - отметил Воронцов. - Что касается военной деятельности в Крыму и в прилегающем Азовско-Черноморском регионе, то, как и в отношении остальных частей Российской Федерации, она осуществляется на основе принципа оборонной достаточности и направлена исключительно на защиту целостности страны и граждан, проживающих на ее территории".

По словам дипломата, любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года в привязке к событиям на Украине абсолютно беспочвенны. "Глубокая и катастрофическая трансформация политической системы Украины была спровоцирована внутренними политическими и социально-экономическими процессами в этой стране, - указал представитель МИД. - Россия никакого отношения к ним, как и к их пагубным для украинского народа последствиям, не имеет".

В результате распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после Соединенных Штатов и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были отправлены на металлолом.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.