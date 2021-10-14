Спикером законодательной думы Томской области вновь назначили единоросса Оксану Козловскую

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательной думы Томской области седьмого созыва на первом собрании в четверг выбрали на пост спикера регионального парламента представителя партии "Единая Россия" Оксану Козловскую, которая была председателем областной думы с 2011 года.

Козловская была выдвинута фракцией "Единой России", имеющей большинство мест в областном парламенте, помимо нее на пост претендовали еще представители ЛДПР Леонид Терехов и КПРФ Алексей Федеров. Председателя выбирали 39 депутатов, присутствовавших на первом заседании. "Козловская Оксана Витальевна - 28 голосов", - озвучила итоги тайного голосования депутат Галина Немцева.

Как отметила во вступительном слове Козловская, депутатам нового созыва предстоит продолжить региональные нацпроекты. "Это поддержка семей с детьми, создание новых рабочих мест, целый комплекс проектов по строительству дорог и благоустройству, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, уделить особое внимание здравоохранению и образованию, повышению уровня жизни людей. И при этом [нужно] все время помнить, что эти приоритеты должны сочетаться с нашими финансовыми возможностями, а для этого нам предстоит серьезно работать по пополнению доходной части бюджета", - сказала она.

Новому составу думы, как отметил губернатор региона Сергей Жвачкин, предстоит в ближайшее время приступить к формированию бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. "Законодательную думу будут представлять не только новые люди, но и проверенные временем политические акулы. Это свидетельствует о том, что в обществе есть запрос не только на обновление, но и на профессионализм. Жители области выбрали думу, которая сохранила преемственность, качественный состав и настрой на работу во благо региона и страны", - сказал глава Томской области.

Уроженка Томска Оксана Козловская окончила Томский политехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Она имеет ученую степень доктора экономических наук. Прошла путь от мастера до первого заместителя директора томского шарикоподшипникового завода. В 1998 году стала заместителем губернатора Томской области, в 2007-2011 годах была первым заместителем губернатора, в 2011 году ее избрали в думу региона, и она стала ее председателем.

О выборах в Законодательную думу Томской области 17-19 сентября

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области седьмого созыва, в том числе восемь - по партийным спискам. КПРФ в облдуме займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два. В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы и 42 депутатов облдумы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.