Сенатором от думы Томской области переизбрали Владимира Кравченко

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Законодательная дума Томской области наделила депутата-единоросса Владимира Кравченко полномочиями члена Совета Федерации от регионального парламента.

"Число голосов, поданных за Кравченко Владимира Казимировича, - 28", - озвучила итоги тайного голосования депутат Галина Немцева.

Сенатора выбирали 39 депутатов законодательной думы седьмого созыва, которые пришли на первое заседание. Кандидатуру Кравченко вынесла на голосование спикер областной думы Оксана Козловская, избранная в третий раз на этот пост большинством голосов в четверг. Фракция ЛДПР внесла кандидатуру Данила Дорофеева, он набрал четыре голоса. Еще шесть голосов были отданы против всех, один депутат воздержался.

Переизбранный отметил, что в качестве сенатора будет системно решать вопросы межбюджетных отношений в пользу региона, увеличением финансирования из федерального бюджета региональных программ, национальных проектов.

Кравченко родился в 1964 году в Томской области. Окончил Томский государственный педагогический институт, Томский государственный университет и Российскую Академию правосудия. После окончания пединститута проходил службу в армии в качестве командира парашютно-десантного отделения в Афганистане, был тяжело ранен. Был избран сенатором от думы региона шестого созыва в 2016 году, до этого 10 лет проработал депутатом облдумы четвертого и пятого созывов.

О выборах

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области седьмого созыва, в том числе восемь - по партийным спискам. КПРФ в облдуме займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два. В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы и 42 депутатов облдумы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.