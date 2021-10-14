Мишустин: совместная борьба с ковидом подтвердила "истинный дух дружбы" между РФ и КНР

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Взаимодействие в борьбе с коронавирусом подтвердило "истинный дух дружбы и партнерства" в отношениях России и Китая. Об этом в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам 130-й Кантонской ярмарки и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну.

"Истинный дух дружбы и партнерства подтвердило наше взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В этот сложный период Россия и Китай протянули друг другу руку помощи - на взаимной основе направили гуманитарные грузы и медицинских специалистов. Совместными усилиями наладили производство в Китае российской вакцины "Спутник V", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что в нынешнем году отмечается двадцатилетие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. "На его основе выстроены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, - продолжил глава кабмина РФ. - Сегодня они находятся на самом высоком уровне за всю свою историю и продолжают неуклонно развиваться". По словам премьера, этот курс носит долгосрочный характер и отвечает "коренным интересам" двух стран.

Мишустин заметил, что на протяжении более полувека Кантонская ярмарка является крупнейшим деловым событием в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России высокий интерес к ней ежегодно подтверждается активным участием предпринимателей и сотнями заключаемых контрактов, продолжил председатель правительства.

"Важно, что, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, представители российских деловых кругов смогут посетить выставку - в виртуальном формате. Убежден, что это знаковое мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению российско-китайского торгово-экономического сотрудничества и развитию деловых контактов", - заключил Мишустин.

Гуанчжоуская, или Кантонская, как ее называют иностранцы, ярмарка (Canton Fair) проводится с 1957 года каждую весну и осень и считается барометром ситуации во внешней торговле Китая. На экспозицию традиционно съезжаются бизнесмены и представители по закупкам со всего мира, в том числе из России. В Гуанчжоу они изучают образцы и каталоги новейших товаров, размещают заказы по поставкам.