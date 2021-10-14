В правительстве Хакасии опровергли информацию о возможной досрочной отставке главы региона

ТАСС, 14 октября. Появившаяся в федеральных СМИ информация о готовящейся досрочной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель пресс-службы главы и правительства республики Яна Тамаровская.

В четверг в федеральных СМИ появилась информация о том, что 33-летний Коновалов в ближайшее время может уйти в отставку, а в качестве преемника обсуждается кандидатура депутата Госдумы Сергея Сокола, избиравшегося по хакасскому одномандатному округу.

"Все три года с момента избрания Валентина Коновалова на должность главы Хакасии информация о его отставке появляется в СМИ с регулярностью ночи, сменяющей день. И всегда источниками выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо. Глава и правительство Хакасии работают, как им и положено, республика имеет хорошие результаты по ряду социально-экономических показателей и на уровне Сибирского округа, и в целом по стране", - сказала Тамаровская.

Коновалов, выдвинутый КПРФ, был избран главой Хакасии в ноябре 2018 года. Выборы прошли в два тура. После первого тура кандидат "Единой России" Виктор Зимин, который на тот момент был главой региона, отказался от дальнейшего участия в кампании, как и остальные претенденты. Для победы Коновалову, оставшемуся единственным кандидатом, нужно было набрать более половины голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. После обработки 100% протоколов он набрал 57,57% голосов.