Захарова назвала фейком публикации СМИ о сделке РФ и Турции касательно Крыма и Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Утверждение некоторых греческих СМИ о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, при которой взаимно признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра, являются очередным фейком. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих или турецких СМИ вбрасываются некие фейки, - сказала она. - Все это относится и к некой мифической сделке, это мифологизм. Призываю и прошу СМИ обращаться к нам, мы с удовольствием все прокомментируем".

По словам Захаровой, за подобные заявления объясняться надо в первую очередь самим СМИ, которые публикуют информацию, не запрашивая комментария стороны, которая в них отмечена. "Необходимо было бы поинтересоваться официальной позицией Москвы, прежде чем включать соответствующие пассажи в соответсвующие статьи. Этого не происходит, хотя мы открыты и комментируем все практически в режиме онлайн", - указала дипломат.

Как обратила внимание официальный представитель, Крым является неотъемлемой частью РФ, территория которой никогда не была и не будет предметом торга. "Проводить аналогии между российским Крымом и так называемой Турецкой республикой Северного Кипра некорректно и небезопасно, потому что подобные инсинуации сбивают с толку международную аудиторию, подрывают доверие и порождают негативные эмоции, в том числе к вопросу кипрского урегулирования", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что позиция России по кипрскому вопросу остается неизменной и предусматривает создание на Кипре двухзональной и двухобщинной федерации с единой международной правосубъектностью и суверенитетом. "Поддерживаем предпринимаемые генеральным секретарем ООН усилия по возобновлению межобщинного переговорного процесса", - добавила дипломат.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к положительному результату. Во время последнего саммита по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова, глав МИД гарантов кипрской безопасности и генсека ООН Антониу Гутерриша, который состоялся в конце апреля в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем, в свою очередь, настаивает греко-кипрская сторона.

Состоявшаяся 27 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке трехсторонняя встреча Анастасиадиса, лидера турок-киприотов Эрсина Татара и генерального секретаря ООН не сняла этих противоречий, однако на ней, по уверению Анастасиадиса, Гутерриш пообещал объявить на следующий день о назначении своего нового спецпосланника по кипрскому урегулированию на смену ушедшей с должности американки Джейн Холл Лют. Однако данный пост до сих пор остается вакантным.