Экс-главу Калининграда Андрея Кропоткина избрали председателем Калининградской облдумы

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава Калининграда и председатель Совета депутатов города Андрей Кропоткин избран председателем Калининградской областной думы нового созыва на ее первом заседании в четверг. Решение принято большинством голосов депутатов по результатам тайного голосования.

"По результатам тайного голосования считать избранным на должность Калининградской областной думы седьмого созыва Кропоткина Андрея Михайловича: "за" - 33 депутата", - огласил результат голосования председатель счетной комиссии заседания Александр Никулин.

За второго кандидата, выдвинутого на пост председателя облдумы от КПРФ, - Максима Буланова - проголосовали пять депутатов. Всего в голосовании приняли участие 38 из 40 избранных депутатов облдумы нового созыва. Постановление облдумы, утвердившее итоги голосования, одобрено единогласно.

Кропоткин - секретарь регионального отделения партии "Единая Россия". С 2013 по 2021 год - председатель горсовета депутатов Калининграда, в октябре 2020 года был избран главой города при двухуровневой системе управления муниципалитетом - горадминистрацией руководит сити-менеджер. На сентябрьских выборах 2021 года избран депутатом областной думы. Председатель облдумы прежнего созыва Марина Оргеева на выборах в сентябре текущего года избрана депутатом Государственной думы - заместителем председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Об облудме нового созыва

В ходе сентябрьских выборов в Калининградскую областную думу были избраны 40 депутатов: 20 - по единому и 20 - одномандатным избирательным округам. Победу на выборах одержала "Единая Россия", получив 29 мест в региональном парламенте. Второй по количеству депутатских мест в облдуме стала КПРФ, получившая шесть мандатов. По два места по итогам выборов получили ЛДПР и партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", еще один мандат у регионального отделения "Партии пенсионеров".

Итог сентябрьских выборов в региональный парламент практически повторил результат избирательной кампании 2016 года. Тогда по единому избирательному округу 10 мандатов в областной думе получила партия "Единая Россия", по четыре получили ЛДПР и КПРФ, по одному - "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Пять лет назад представители "Единой России" также победили в 19 из 20 одномандатных округов. Только один мандат получил представитель "Патриотов России".