Лавров: Россия продолжит координироваться с Израилем в ООН для борьбы с ревизией истории

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия продолжит координировать на площадке ООН совместные с Израилем усилия по противодействию попыткам ревизии событий Второй мировой войны и искажению общепризнанных международно-правовых итогов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, опубликованной в пятницу в израильской газете Yedioth Ahronoth.

"Категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма, противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны всегда объединяли Россию и Израиль, - указал глава дипведомства. - Мы будем и впредь координировать наши усилия, в том числе на площадке ООН, по противодействию этому позорному явлению".

Министр отметил, что на территории Израиля проживают миллионы русскоязычных соотечественников, в том числе выходцы из бывших республик СССР. "Среди них - ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники концлагерей. Судьба этих людей нам далеко не безразлична", - подчеркнул он.

Лавров обратил внимание, что в то время как в ряде государств Центральной и Восточной Европы "в ранг национальных героев возводятся нацистские приспешники и возрождаются неонацистские тенденции, в Израиле свято чтут память о решающем вкладе героических солдат Красной армии в победу над нацизмом, спасение евреев, других народов от уничтожения, освобождение мира от ужасов Холокоста". "Видим, как израильские коллеги - на государственном и общественном уровнях - поощряют деятельность ветеранского и соотечественного движений, проводят активную работу по воспитанию молодого поколения, - продолжил министр. - Трудно переоценить значимость утвержденного парламентом Израиля в 2017 году закона "Празднование Дня Победы над нацистской Германией" 9 мая".

Глава дипведомства напомнил, что по случаю отмечавшейся в этом году 76-й годовщины Великой Победы в более чем 45 израильских городах прошли праздничные мероприятия, памятные шествия совместно с акцией "Бессмертный полк". "В них инициативно приняли участие тысячи израильтян всех возрастов и официальные лица. Такой масштаб говорит сам за себя", - резюмировал он.