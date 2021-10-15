Гордума Пензы прекратила полномочия подавшего в отставку мэра города Андрея Лузгина

ПЕНЗА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Пензенской городской думы на внеочередной сессии в пятницу досрочно прекратили полномочия главы администрации Пензы Андрея Лузгина, который ранее написал заявление об отставке по собственному желанию.

"От главы администрации Пензы Андрея Вячеславовича Лузгина поступило заявление об отставке по собственному желанию. <…> Решение [о досрочном сложении полномочий мэра] принято", - сказал глава города Владимир Мутовкин, председательствовавший на сессии.

По словам Лузгина, он принял решение подать в отставку с поста мэра в связи с переходом на другую работу. В ходе сессии он поблагодарил депутатов за совместную работу. "Безусловно у нас были и удачи, и неудачи, не все можно было решить за короткий период времени. Мы работали в условиях пандемии и ограничений, который нас были наложены, это касалось и скорости выполнения работ, и доходов в бюджет, которые могли бы расти быстрее", - отметил Лузгин.

В числе невыполненных проектов он назвал выработку стратегии развития города. "Мы несколько раз откладывали этот пункт именно в силу пандемии, когда мы не могли видеть сценарий развития и приходилось корректировать наши действия ежемесячно. По стратегии просьба - собраться силами и выработать ее консенсусной, чтобы она отражала все пожелания наших граждан, и эту стратегию реализовывать через муниципальные программы и наш бюджет", - добавил Лузгин.

Лузгин родился в Пензе в 1981 году. Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, с 2000 года работал в коммерческих структурах на различных должностях, в том числе руководящих. В 2015 году был назначен министром инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, в 2016 году - зампредседателя правительства региона, затем - первым зампредседателя правительства, курирующим сферу инвестиций. 25 октября 2019 года депутаты Пензенской гордумы избрали Лузгина мэром города.