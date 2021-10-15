Шмелеву избрали председателем совета федеральной территории Сириус

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева избрана председателем совета федеральной территории Сириус большинством голосов, передает корр. ТАСС с первого заседания данного совета.

Модератор зачитал, что за проголосовали 14 человек, против - 0, один воздержался.

"Решение принято, прошу итоги голосования отразить в протоколе", - сказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, присутствующий в зале.

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Шмелевой на пост председателя, сообщил Кириенко ранее в ходе заседания. "Разрешите мне исполнить поручение президента и зачитать его официальное письмо: "В совет федеральной территории Сириус <...> представляю кандидатуру Шмелевой Елены Владимировны для избрания на должность председателя совета федеральной территории", - огласил Кириенко.

Шмелева сообщила, что она признательна президенту РФ за оказанное доверие и честь. "Буду рада приложить все свои знания и опыт для выполнения поставленной нам президентом задачи", - сказала она.

В декабре 2020 года президент подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и осуществления ее экономической и иной деятельности. Закон является первым опытом правового регулирования вопросов организации публичной власти на федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.