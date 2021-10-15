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Путин обсудил с Нечаевым планы фракции "Новых людей" в Госдуме

Встреча прошла в формате видеоконференции
Президент России Владимир Путин и глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев (на экране) Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев (на экране)
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил общение с руководителями парламентских фракций. В пятницу он встретился с главой фракции "Новых людей" Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНечаев, Алексей Геннадьевич
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