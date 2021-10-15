Путин обсудил с Нечаевым планы фракции "Новых людей" в Госдуме

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил общение с руководителями парламентских фракций. В пятницу он встретился с главой фракции "Новых людей" Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", - сказал Песков.