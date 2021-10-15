Захарова заявила, что Британия и НАТО ведут работу по подрыву авторитета российских СМИ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания и НАТО ведут подрывную работу среди российских СМИ и всячески пытаются рекрутировать их в ряды антироссийских пропагандистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Мы видим, какая охота началась на русскоязычные СМИ и СМИ соотечественников по оказанию на них влияния для рекрутирования их в собственные антироссийские ряды. Мы видим, как значительные средства направлялись на финансирование проектов и программ, нацеленных на формирование тайных сетей блогеров в русскоязычном сегменте соцсетей. Делается это и для создания условий вмешательства в дела нашей страны, и для работы в диаспоре за рубежом, чтобы поссорить людей", - отметила она.

Так, по словам Захаровой, активнейшим образом и Британия, и партнеры по НАТО пытаются подорвать авторитет российских СМИ и источников информации. Дипломат не исключила, что за щедрой поддержкой российских НКО и СМИ Великобританией может стоять целенаправленная стратегия по вмешательству во внутренние дела России и ее политику.

"Мы не просто фиксируем аналитически, мы получаем доступ к доказательной базе. В феврале текущего года сообщество "Анонимус" опубликовало целый архив документов внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, из которого следует, что Лондон через посредников поддерживает работу независимых медиа, новых средств распространения информации. На соответствующие ресурсы западные, в частности британские, внедряются новые технологии, в том числе для влияния на общественное мнение, манипуляции сознанием. Из этих бумаг следуют факты прямого подкупа тех людей, которые называют себя "инфлюенсерами" или журналистами - не тогда, когда человек за оплату, гранты продвигает в виде рекламы некие информационные материалы, а когда это делается с понимаем, что это дезинформация", - отметила она.

На днях, добавила Захарова, стал известен план работы британского диппредставительства в РФ в 2019-2020 годах. "Счет вовлеченных российских порталов и НКО идет на десятки. При этом в публичном пространстве Британия заявляет, что развивает независимые СМИ", - заявила она.