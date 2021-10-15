ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области ушло в отставку, соответствующий указ подписал врио губернатора региона Михаил Евраев в пятницу, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с Уставом Ярославской области. <...> Процедура предполагает продолжение исполнения должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Евраева. 15 октября полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Евраева в правительстве региона.

Евраев является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов. Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.