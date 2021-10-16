Две делегации из ФРГ планируют посетить Крым до конца осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Две делегации из ФРГ в октябре - ноябре посетят с визитом Крым. Об этом рассказал ТАСС в субботу председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

"Ведется подготовка визита в Крым двух делегаций [из Германии]. Предполагается, что первая приедет в конце октября, а вторая немного позже, в ноябре", - сказал Гемпель.

Собеседник агентства добавил, что первая делегация приедет из города Хайдельберга (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ). "Это старые связи, общество дружбы "Симферополь- Хайдельберг", - отметил депутат Госсовета.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.