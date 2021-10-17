Слуцкий заявил, что Россия осуждает атаки йеменских хуситов против Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает атаки йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в отношении Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решительно осуждаем атаки хуситов против Саудовской Аравии. Эти нападения являются вопиющим нарушением международного права и представляют угрозу безопасности не только королевства, но и региональной стабильности в целом", - подчеркнул он.

По его словам, продолжение атак "не способствует урегулированию мирного процесса в Йемене под эгидой ООН". "Поддерживаем усилия аравийской коалиции по защите мирных жителей и гражданских объектов от враждебных нападений", - указал Слуцкий.

9 октября движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало с использованием беспилотных летательных аппаратов международный аэропорт имени Короля Абдаллы в городе Джизан в Саудовской Аравии. В результате атаки пострадало 10 человек. Как отмечал в связи с этим МИД России, Москва призывает все стороны йеменского конфликта воздержаться от вооруженного противостояния и перейти к инклюзивному переговорному процессу под эгидой ООН.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.