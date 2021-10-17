Умер экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер в возрасте 75 лет. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной Думы Игоря Мартынова.

"С глубоким прискорбием узнала о кончине Геннадия Александровича Горбунова. Геннадий Александрович был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком. Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе", - говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что политик пользовался уважением и доверием жителей области и коллег по парламентской работе. "Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, Горбунову были присущи такие качества, как искренность, надежность и уважение к людям, что ценили в нем все, кто его знал. "Таким он и останется в нашей памяти", - заключила Матвиенко.

В правительстве Астраханской области отметили, что при непосредственном участии экс-сенатора в регионе произошли значительные изменения, а коллеги и жители региона помнят его как целеустремленного человека, чей опыт и знания позволили заслужить авторитет.

Биография

Геннадий Горбунов родился 1 января 1946 года в астраханском селе Рассвет. Окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, затем работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. До 1991 года был первым секретарем Астраханского обкома КПСС. В 1993-1994 годах - советник главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам.

С 1994 по 1999 годы руководил налоговой службой региона, после чего, по декабрь 2001 занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве.

Горбунов представлял в Совете Федерации Астраханскую область с 2001 по 2016 год, был председателем комитета по аграрно-продовольственной политике.