Лавров: РФ намерена вывести экономическое сотрудничество с Гвинеей-Бисау на новый уровень

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие торгово-экономических связей с Гвинеей-Бисау, они должны соответствовать высокому уровню политического диалога между странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Он отметил, что в развитие политического диалога стороны намерены подписать меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами.

"Следующим естественным шагом, наверное, должно стать наращивание нашего торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества с тем, чтобы вывести его на уровень нашего хорошего, доверительного политического диалога", - сказал российский министр.

Он также отметил, что назначенный в этом году послом Гвинеи-Бисау в Москве Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш "очень активно приступил к работе".

В свою очередь Барбоза указала на чрезвычайную важность отношений с Москвой для ее страны. "Для нас Россия - очень важный партнер, я бы даже сказала, самый важный партнер. <...> Я бы хотела сказать, что Гвинея-Бисау очень высоко ценит Россию, потому что Россия была самым надежным партнером нашей страны с самого момента обретения ею независимости", - заявила министр. Она также выразила благодарность за то, что РФ предоставила возможность обучаться 5 тыс. студентов из Гвинеи-Бисау.