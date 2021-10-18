Путин 19 октября обсудит с Госсоветом транспортную стратегию России до 2030 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета, где будет обсуждаться транспортная стратегия страны до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"19 октября 2021 года Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Ее обсуждение и разработка велись с участием как органов государственной власти федерального и регионального уровня, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества.

Итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

"Стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - граждан Российской Федерации, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны", - пояснили в Кремле.