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Глава Якутии заявил, что кадровые перестановки в правительстве республики продолжатся

На прошлой неделе свой пост по собственному желанию покинул Михаил Сивцев, который занимал должность министра образования и науки региона

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кадровые изменения в правительстве Республики Саха (Якутия) будут продолжены, сообщил журналистам в понедельник глава региона Айсен Николаев на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета РФ "О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Продолжатся. Безусловно, они продолжатся", - сказал Николаев в ответ на вопрос, будет ли продолжена ротация кадров в региональном правительстве.

На прошлой неделе свой пост по собственному желанию покинул Михаил Сивцев, который занимал должность министра образования и науки Якутии.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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