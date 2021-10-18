Глава Якутии заявил, что кадровые перестановки в правительстве республики продолжатся

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Кадровые изменения в правительстве Республики Саха (Якутия) будут продолжены, сообщил журналистам в понедельник глава региона Айсен Николаев на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета РФ "О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Продолжатся. Безусловно, они продолжатся", - сказал Николаев в ответ на вопрос, будет ли продолжена ротация кадров в региональном правительстве.

На прошлой неделе свой пост по собственному желанию покинул Михаил Сивцев, который занимал должность министра образования и науки Якутии.