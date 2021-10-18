Жители ДФО смогут получить 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей на жилье жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Кабинет министров должен рассмотреть вопрос "о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство".

Также правительству поручено рассмотреть вопрос "о реализации специальных мер по формированию источников финансирования деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения (их структурных подразделений), расположенных на территориях с низкой плотностью населения и в отдаленных и труднодоступных местностях" в пределах границ регионов Дальнего Востока.

Еще одно поручение кабмину - рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на погашение кредиторской задолженности государственных медорганизаций на территории Дальневосточного федерального округа.

Доклад об исполнении этих поручений Путин ждет до 1 ноября.

Данные вопросы обсуждались 2 сентября на совещании президента по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Тогда глава государства заявил о необходимости ставить амбициозные задачи для развития региона, уделять особое внимание социальной сфере, учитывать местную специфику.