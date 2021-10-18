Захарова: Россия обеспокоена паузой в диалоге между правительством и оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москва обеспокоена затруднениями в диалоге между правительством и оппозицией Венесуэлы из-за выдачи обвиняемого в отмывании денег венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обеспокоены сообщениями о "постановке на паузу" диалога в Мехико между правительством Венесуэлы и оппозиционной унитарной платформой. Причиной этого стала экстрадиция по запросу США члена правительственной делегации на межвенесуэльских переговорах, спецпосланника президента Венесуэлы Алекса Сааба, - отметила дипломат. - Мы неоднократно говорили об особой ответственности, которую несут внешние силы за формирование климата доверия в ходе диалога, предупреждали о разрушительных последствиях, которые могут иметь грубые непродуманные шаги, подрывающие его атмосферу".

По ее словам, призыв российской стороны остался неуслышанным. "Верх взяли не интересы содействия переговорам, а стремление сохранить Венесуэлу в состоянии "тлеющего конфликта" под жестким санкционным гнетом - особенно тогда, когда участники диалога начали постепенно находить и фиксировать точки совпадения позиций", - пояснила официальный представитель МИД РФ. Она указала, что подобное уже случалось при предыдущих попытках наладить взаимопонимание между политическими силами Венесуэлы, например, в августе 2019 года.

"Убеждены в безальтернативности продолжения диалога ответственных политических сил Венесуэлы. Только так можно устойчиво урегулировать существующие противоречия. Задача международного сообщества - помогать конструктивным усилиям, а не подрывать их", - говорится в комментарии Захаровой. Она подчеркнула, что Россия неизменно остается приверженной этой линии. "Призываем внешние силы - как непосредственно вовлеченные в переговорный процесс, так и находящиеся "где-то рядом" - не допускать оказания давления на венесуэльские стороны", - заключила дипломат.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.