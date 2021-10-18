Рязанский вице-губернатор уволен из-за нарушения гостайны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Рязанской области Николай Любимов освободил от должности вице-губернатора региона Михаила Семенова на основании пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне.

"Сегодня я подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Семенова Михаила Олеговича. Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команде", - написал Любимов в понедельник в соцсетях.

Михаил Семенов был назначен на должность вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя председателя правительства Рязанской области 7 сентября 2021 года.