Действующего главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко переизбрали на новый срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону переизбрали на должность главы администрации действующего руководителя муниципалитета Алексея Логвиненко. Об этом в ходе заседания во вторник сообщила председатель городской думы - глава города Зинаида Неярохина.

Конкуренцию Логвиненко составил заместитель главы администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадим Сидоров. Оба кандидата ранее представили свои программы конкурсной комиссии и прошли тесты на знание законодательства.

"Наибольшее количество голосов набрал Алексей Валентинович Логвиненко" , - сказала Неярохина.

За Логвиненко проголосовали 34 из 36 присутствующих на заседании депутата, двое проголосовали против. Логвиненко 47 лет, он возглавляет администрацию Ростова-на-Дону с 2019 года.

Решением городской думы по итогам голосования Логвиненко назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону с 23 октября 2021 года.

Обращаясь к депутатам, Логвиненко поблагодарил их за поддержку и отметил, что главной задачей администрации на ближайшие четыре года, на которые заключается контракт с главой, станет улучшение качества жизни в Ростове-на-Дону. "Мы должны увеличить комфорт проживания, доходы населения, для этого сегодня есть большое количество инструментов, у нас есть большая поддержка губернатора Ростовской области. Уже при формировании бюджета на 2022 год мы можем сказать, что будут заложены амбициозные проекты. Мы говорим про Театральную площадь, продление набережной, спортивный кластер левобережной зоны. В следующем году должно стартовать начало строительства скоростного трамвая - очень много программ", - сказал Логвиненко.

О Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону - административный центр Ростовской области. В городе проживает более 1 млн человек. Площадь Ростова-на-Дону, согласно данным на сайте органов местного самоуправления, составляет 348,5 кв. км. Расстояние до Москвы - 1076 км. Город был основан в 1749 году.