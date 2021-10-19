Место ушедшего в СФ депутата свердловского заксобрания займет экс-руководитель фракции ЕР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Мандат ушедшего в Совет Федерации депутата Законодательного собрания Свердловской области (ЗССО) Александра Высокинского будет передан Елене Чечуновой. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Чечунова работала в региональном парламенте с 2006 года и была руководителем фракции "Единой России", но на сентябрьских выборах не смогла переизбраться в новый созыв.

"На вакантный мандат депутата ЗССО [и.о. вице-губернатора Свердловской области] Олег Чемезов предложил кандидатуру Елены Чечуновой. [Секретарь cвердловского отделения партии] Виктор Шептий отметил, что совместная работа с Еленой Чечуновой была конструктивной. Президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что данное решение будет направлено на согласование в президиум генерального совета "Единой России".

Чечуновой 58 лет, карьеру в органах власти она начала в администрации Нижнего Тагила, с 2006 году работала в законодательных органах власти Свердловской области, в созыве 2016-2021 годов была руководителем фракции "Единой России" в заксобрании и председателем комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.