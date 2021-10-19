Фракция справороссов подготовит предложения по корректировке закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) Госдумы подготовит предложения по корректировке закона о СМИ-иностранных агентах. Об этом во вторник сообщил лидер справороссов Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

"Фракция СРЗП обсудит варианты корректировки законодательства [о СМИ-иноагентах] с экспертным сообществом и подготовит конкретные законодательные предложения на этот счет", - написал он.

"Закон об иноагентах нужно менять, чтобы не допускать перегибов. Таких, как включение в реестр информационного агентства "Росбалт" (признано СМИ-иноагентом в РФ)", - подчеркнул он, назвав решение Минюста включить это агентство в реестр СМИ-иноагентов неожиданным.

"Признание иноагентом может нарушить работу агентства, это решение должно быть как минимум подробно аргументировано, а лучше всего пересмотрено. Кроме того, оно доказывает необходимость пересмотра всего законодательства во избежание подобных перегибов", - считает он.

По словам политика, критерии включения в реестр СМИ-иноагентов "довольно размыты и нуждаются в уточнении". "Возможно, процедуру включения в реестр стоит пересмотреть, чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста. В любом случае это решение должно быть объяснено и анонсировано заранее, а у СМИ должна быть возможность исправить ситуацию, если оно не хочет, чтобы его включали в число иноагентов", - заявил парламентарий.

15 октября Минюст России признал СМИ-иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic.