Путин проведет по видеосвязи встречу с главой фракции "Единой России" в Госдуме

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник пообщается по видеосвязи с главой фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что во второй половине дня президент продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций. "Единая Россия", Васильев сегодня будет на видеосвязи с президентом", - сказал представитель Кремля.

Помимо этого, напомнил Песков, Путин по видеосвязи примет участие в заседании президиума Госсовета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. "Это жизненно важная область для нашей страны с учетом наших размеров. Это передвижение и людей, и товаров, и скорость движения экономики. Поэтому действительно вопрос архиважный", - констатировал он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что заседанию предшествовали встречи в формате рабочих столов, которые проводились рабочими группами Госсовета с участием представителей кабмина РФ, руководителей регионов.

На мероприятии во вторник, по словам Пескова, помимо Путина выступят руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель совета директоров АО "Центральная пригородная пассажирская компания" Михаил Хромов.