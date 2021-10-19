Лавров считает, что развивающиеся страны должны получать больше мест в Совбезе ООН

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки должны быть представлены в Совбезе ООН в большем составе, чтобы политика этого органа не была западноцентричной. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да, есть необходимость адаптировать ООН, адаптировать Совбез ООН к новым реалиям, потому что в мире уже не 50 стран, как было при создании ООН, и не 70, как было при расширении Совбеза ООН с 12 до 15 членов, а гораздо больше - 193 только члена ООН. Конечно, развивающиеся страны совершенно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена", - отметил он.

По словам Лаврова, сейчас в Совбезе ООН политику Запада представляет шесть представителей из 15. "А когда в Совбез ООН избирается Япония, то - седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через Совбез ООН. Конечно, Западу не надо больше добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Африки, Азии и Латинской Америке надо обязательно добавить", - отметил он.

Комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне, Лавров отметил: "Красноречие президента Эрдогана хорошо известно, он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совбеза ООН не имеет права диктовать судьбы мира, она и не претендует на это. Она претендует ровно на те полномочия, которые записаны в Уставе ООН. Устав отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества и "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего за избежание глобального конфликта".

"Более 75 лет это удается сделать, я надеюсь, такая ситуация сохранится", - заключил глава МИД РФ.