Парламент Тувы согласовал кандидатуры вице-премьеров республиканского правительства

ТАСС, 21 октября. Верховный Хурал Тувы согласовал кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и ключевых министров региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента.

В Туве вице-премьеры, а также министры экономики и финансов должны быть согласованы депутатами. В конце сентября прежнее правительство республики после избрания главой Владислава Ховалыга ушло в отставку. Глава региона начал формирование нового кабинета.

"На заседании сессии все кандидатуры были утверждены единогласным решением депутатского корпуса. Таким образом, Верховным Хуралом согласованы кандидатуры Тимура Куулара, Елены Хардиковой, Уран-оола Ондара, Дмитрия Румянцева, Сергека Хертека и Менги Кара-оола на должности заместителей председателя правительства Республики Тыва. Стоит отметить, что Менги Кара-оол также будет исполнять обязанности министра экономического развития и промышленности. На должность министра финансов согласована кандидатура Орлана Достая", - сообщила пресс-служба.

Президент Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Победил Ховалыг, за которого отдали голоса 86,81% избирателей.