Песков: формат заседания госсовета Союзного государства определится с учетом эпидситуации

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Формат заседания Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии с участием президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, намеченного на 4 ноября, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Формат будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации", - ответил представитель Кремля на вопрос, пройдет ли заседание в Москве или в Минске.

В четверг подготовку к мероприятию обсудили главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. Ранее президент республики заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться 4 ноября. Позже это подтвердил Песков.

Как ожидается, на заседание будет вынесено утверждение 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства РФ и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, а также на формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Эти программы были согласованы в сентябре на переговорах Путина и Лукашенко в Москве, а затем одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.