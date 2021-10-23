В Лобне назначили временно исполняющего полномочия главы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим полномочия главы городского округа Лобня в Подмосковье назначили Евгения Баришевского. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

"В городском округе Лобня назначен временно исполняющий полномочия главы. 23 октября 2021 года согласно Уставу городского округа Лобня Московской области временное исполнение полномочий главы возложено на первого заместителя главы администрации городского округа Лобня Московской области Евгения Баришевского", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также в городском округе Звездный городок назначен временно исполняющий обязанности главы. Ранее глава городского округа Звездный городок Баришевский сложил полномочия по собственному желанию. И 23 октября 2021 года Советом депутатов городского округа Звездный городок Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Илью Татаринского.

Баришевский был назначен главой Звездного городка на пятилетний срок в ноябре 2018 года. Глава городского округа Лобня Евгений Смышляев покинул пост по собственному желанию летом 2021 года.