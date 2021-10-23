Наблюдатели от ЦИК РФ отметили внедрение инноваций на выборах президента Узбекистана

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президентские выборы в Узбекистане будут проходить со множеством инноваций, на участках для голосования соблюдены все нормы санитарной безопасности. Такое мнение выразили представители делегации Центризбиркома России, которые будут наблюдать за выборами в воскресенье.

"По нашему мнению, избирательная система Узбекистана готова к проведению выборов. На этих выборах внедрено много инноваций - упрощен порядок досрочного голосования, проведено массовое обучение членов комиссий, автоматизирован процесс учета избирателей и формирования итоговых протоколов голосования", - приводит слова члена ЦИК Антона Лопатина пресс-служба комиссии в субботу.

В свою очередь член ЦИК Эльмира Хаймурзина отметила, что на участках "продумана логистика и соблюдены необходимые нормы санитарной безопасности". "Были созданы необходимые равные условия для информационной кампании всех кандидатов", - отметила член ЦИК РФ.

Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В Узбекистане правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова.

Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.