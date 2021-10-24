Небензя отверг попытки пересмотреть Устав ООН

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Соблюдение Устава ООН необходимо для предотвращения новых глобальных войн и развития человечества. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в честь Дня ООН. Его выступление распространила российская дипмиссия при всемирной организации.

"Отцы-основатели ООН заложили в ее Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Только соблюдая их человечество может продвигаться по пути построения более справедливого, благополучного и безопасного мира, предотвращать новые глобальные войны", - сказал он.

"Сегодня множатся попытки пересмотреть заложенные в Устав международно-правовые нормы, продвинуть некий миропорядок, основанный на правилах, - продолжил Небензя. - Наша общая задача - встать на защиту Устава ООН. Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила - Устав ООН".

День Организации Объединенных Наций учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана не случайно - именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. В 1971 году Генассамблея рекомендовала странам, входящим в ООН, отмечать его на государственном уровне.